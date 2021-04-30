Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России

В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.