Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России
Уровень безработицы в России постепенно снижается и сейчас составляет чуть более 5%, заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
«Сейчас, несмотря на такой жесточайший локдаун, она уже достигла уровня чуть более 5%, то есть мы выходим на нормальные уровни занятости», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).
В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.
18 марта замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что число официально зарегистрированных безработных опустилось до 1,9 млн человек. В начале апреля министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей.