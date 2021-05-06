Росстат сообщил о стабилизации инфляции три недели подряд на уровне 0,2%
За неделю с 27 апреля по 4 мая 2021 инфляция в России составила 0,2%, такой показатель сохраняется третью неделю. С начала года индекс потребительских цен вырос до 2,8%, следует из данных Росстата.
Предыдущие две отчетные недели (с 20 по 26 апреля, а также с 13 по 19 апреля) Росстат также фиксировал инфляцию на уровне 0,2%. За неделю с 27 апреля по 4 мая больше всего выросли цены на овощи (+1,7%), баранину (+1,3%), свинину (+0,6%), гречку (+0,5%), подсолнечное масло (+0,5%) и яйца (+0,4%). Снизились цены на пшено (-0,4%) и муку (-0,3%).
Цены на пшено снизились на 0,4%, на пшеничную муку – на 0,3%. Творог, макаронные изделия подешевели на 0,2%, мясо кур – на 0,1%. Цены на сливочное масло, сосиски, сардельки, соль и водку не изменились.
Цены на бензин возросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.
В неделю до 13 апреля инфляция замедлялась до 0,1%.