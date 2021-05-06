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Росстат сообщил о стабилизации инфляции три недели подряд на уровне 0,2%

Ведомости

За неделю с 27 апреля по 4 мая 2021 инфляция в России составила 0,2%, такой показатель сохраняется третью неделю. С начала года индекс потребительских цен вырос до 2,8%, следует из данных Росстата.

Предыдущие две отчетные недели (с 20 по 26 апреля, а также с 13 по 19 апреля) Росстат также фиксировал инфляцию на уровне 0,2%. За неделю с 27 апреля по 4 мая больше всего выросли цены на овощи (+1,7%), баранину (+1,3%), свинину (+0,6%), гречку (+0,5%), подсолнечное масло (+0,5%) и яйца (+0,4%). Снизились цены на пшено (-0,4%) и муку (-0,3%).

Цены на пшено снизились на 0,4%, на пшеничную муку – на 0,3%. Творог, макаронные изделия подешевели на 0,2%, мясо кур – на 0,1%. Цены на сливочное масло, сосиски, сардельки, соль и водку не изменились.

Цены на бензин возросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

В неделю до 13 апреля инфляция замедлялась до 0,1%.

Ранее по теме: Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных