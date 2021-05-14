Аналитики назвали наиболее подорожавшие за апрель продукты

По данным аналитиков, средняя цена майонеза выросла на 4,6% по сравнению с мартом и на 17% в годовом выражении. Сосиски, сардельки и колбасы подорожали в апреле на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4% год к году.