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Аналитики назвали наиболее подорожавшие за апрель продукты

Ведомости

Цены на майонез, сосиски и сардельки выросли больше всего в несетевой рознице в апреле 2021 года, говорится в продуктовом индексе компании «Эвотор». Цены на продукты питания в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% в годовом выражении.

По данным аналитиков, средняя цена майонеза выросла на 4,6% по сравнению с мартом и на 17% в годовом выражении. Сосиски, сардельки и колбасы подорожали в апреле на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4% год к году.

В исследовании говорится, что сыр, растительное масло, консервы и шоколадные конфеты подорожали на 2%, выпечка и сдоба, печенье, крекеры, масло и маргарин – на 1%.

На некоторые категории товаров в апреле цены снизились: сметана за месяц подешевела на 2%, зефир и пастила – более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса – на 0,4%, каши – на 0,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных