Аналитики назвали наиболее подорожавшие за апрель продукты
Цены на майонез, сосиски и сардельки выросли больше всего в несетевой рознице в апреле 2021 года, говорится в продуктовом индексе компании «Эвотор». Цены на продукты питания в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% в годовом выражении.
По данным аналитиков, средняя цена майонеза выросла на 4,6% по сравнению с мартом и на 17% в годовом выражении. Сосиски, сардельки и колбасы подорожали в апреле на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4% год к году.
В исследовании говорится, что сыр, растительное масло, консервы и шоколадные конфеты подорожали на 2%, выпечка и сдоба, печенье, крекеры, масло и маргарин – на 1%.
На некоторые категории товаров в апреле цены снизились: сметана за месяц подешевела на 2%, зефир и пастила – более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса – на 0,4%, каши – на 0,3%.