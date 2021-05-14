Дерипаска создаст «мозговой центр» в противовес ЦБ

Ранее в своей статье для «Ведомостей» Дерипаска назвал позицию ЦБ главной проблемой на пути экономического роста России. Он подчеркнул, что регулятор «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП государства, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В действительности же, по оценке Росстата, в 2020 г. он составил чуть меньше 107 млрд руб., снизившись на фоне пандемии на 3%, а в 2019 г. — более 110 млрд, то есть годовой прирост был 1,3%.