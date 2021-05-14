Дерипаска создаст «мозговой центр» в противовес ЦБ
Промышленник Олег Дерипаска, занявший пост главы наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина, планирует создать на базе учреждения «мозговой центр» для выработки предложений по корректировке экономической и денежно-кредитной политики России, рассказал «Ведомостям» представитель бизнесмена. Дерипаска выступает последовательным критиком Банка России и политики высоких ставок и рассчитывает повлиять на ситуацию путем привлечения широкого круга ученых для анализа экономической ситуации и выработки предложений, отметил он.
«Мы рассчитываем начать эту работу уже в этом году. Будем привлекать как российских, так и зарубежных экономистов, выделять гранты на исследования. Результаты данной работы будут направляться в профильные ведомства для оценки и принятия решений», — сказал представитель бизнесмена. Он отметил, что первый этап программы поддержки ученых-экономистов рассчитан на 3 года.
Ранее в своей статье для «Ведомостей» Дерипаска назвал позицию ЦБ главной проблемой на пути экономического роста России. Он подчеркнул, что регулятор «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП государства, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В действительности же, по оценке Росстата, в 2020 г. он составил чуть меньше 107 млрд руб., снизившись на фоне пандемии на 3%, а в 2019 г. — более 110 млрд, то есть годовой прирост был 1,3%.
Институт экономики роста им. Столыпина создан в 2017 году на базе Столыпинского клуба для подготовки программы развития экономики России до 2025 года.
На вчерашнем выступлении в новой роли председателя наблюдательного совета Столыпинского института Дерипаска подчеркнул, что у страны есть «все предпосылки для высоких темпов роста на ближайшие 10-12 лет – низкий уровень долга, профессиональное правительство, сильное экспертное сообщество и консолидированное общество, которое устало от пандемии и хочет развития».
Ранее Дерипаска отмечал необходимость внесения изменений в федеральный закон №172 «О стратегическом планировании», чтобы расширить мандат ЦБ за счет показателей экономического роста и темпов создания рабочих мест.