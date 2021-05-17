Минсельхоз ответил на прогноз о возможном подорожании сахара
Ситуация на рынке сахара в России является стабильной, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», – говорится в сообщении.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут сообщила, что из-за отставания в текущем году сева сахарной свеклы, а также с окончанием 1 июня соглашения правительства с производителями и поставщиками о заморозке цен в России вновь может подорожать сахар. В связи с этим, по данным собеседников издания, правительство рассматривает новые методы регулирования цен на него.
В Минсельхозе отметили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение почти на 15% посевных площадей под сахарной свеклой. По прогнозам министерства, ее производство в 2021 г. составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. «Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», – подчеркнули в ведомстве.
Поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволят субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара, добавили в Минсельхозе.