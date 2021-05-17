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Минсельхоз ответил на прогноз о возможном подорожании сахара

Ведомости

Ситуация на рынке сахара в России является стабильной, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», – говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут сообщила, что из-за отставания в текущем году сева сахарной свеклы, а также с окончанием 1 июня соглашения правительства с производителями и поставщиками о заморозке цен в России вновь может подорожать сахар. В связи с этим, по данным собеседников издания, правительство рассматривает новые методы регулирования цен на него. 

В Минсельхозе отметили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение почти на 15% посевных площадей под сахарной свеклой. По прогнозам министерства, ее производство в 2021 г. составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. «Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», – подчеркнули в ведомстве.

Поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволят субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара, добавили в Минсельхозе.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании сахара
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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