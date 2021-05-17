Минсельхоз ответил на прогноз о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе отметили, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение почти на 15% посевных площадей под сахарной свеклой. По прогнозам министерства, ее производство в 2021 г. составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. «Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», – подчеркнули в ведомстве.