ТПП предложила ввести в России выплаты нуждающимся для покупки продуктов

В начале февраля 2021 г. Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Однако правительство тогда же заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек. В кабмине пояснили, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве». В середине февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. В конце февраля в Союзе потребителей субсидии на покупку исключительно российских продуктов предложили давать тем, кто пользуется льготами при оплате ЖКХ. Это около 3 млн семей, у которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше от дохода