Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

ТПП предложила ввести в России выплаты нуждающимся для покупки продуктов

Ведомости

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для нуждающихся вместо госрегулирования цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ТПП Сергея Катырина главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Как следует из документа, от текущих попыток государства регулировать цены на базовые продукты «целесообразно отказаться», так как это «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов». Вместо сдерживания цен, по мнению Катырина, нужно использовать механизмы «мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам». «В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)», — говорится в письме.

Такая помощь, считает председатель ТПП, должна оказываться людям в трудной жизненной ситуации, безработным или семьям с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. Еще одной мерой поддержки производителей может стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

Идею адресной продовольственной помощи для нуждающихся в России («продовольственных карточек») обсуждают еще с 2015 г., когда в Минпромторге заявили о разработке такой меры. По мысли министерства, она должна была облегчить положение малоимущих (около 15 млн человек по тогдашней оценке ведомства) и стимулировать развитие отечественного агробизнеса с помощью повышения потребительской активности. В конце 2020 г. к этой идее вернулись на фоне резкого роста цен на базовые продукты питания. Тогда правительство приняло ряд мер по сдерживанию цен, достигнув соглашения с производителями и ритейлом об их «заморозке», а также введя ряд ограничений на экспорт агросырья.

В начале февраля 2021 г. Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Однако правительство тогда же заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек. В кабмине пояснили, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве». В середине февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. В конце февраля в Союзе потребителей субсидии на покупку исключительно российских продуктов предложили давать тем, кто пользуется льготами при оплате ЖКХ. Это около 3 млн семей, у которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше от дохода

Ранее по теме: Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных