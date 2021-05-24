ТПП предложила ввести в России выплаты нуждающимся для покупки продуктов
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для нуждающихся вместо госрегулирования цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ТПП Сергея Катырина главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.
Как следует из документа, от текущих попыток государства регулировать цены на базовые продукты «целесообразно отказаться», так как это «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов». Вместо сдерживания цен, по мнению Катырина, нужно использовать механизмы «мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам». «В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)», — говорится в письме.
Такая помощь, считает председатель ТПП, должна оказываться людям в трудной жизненной ситуации, безработным или семьям с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. Еще одной мерой поддержки производителей может стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».
Идею адресной продовольственной помощи для нуждающихся в России («продовольственных карточек») обсуждают еще с 2015 г., когда в Минпромторге заявили о разработке такой меры. По мысли министерства, она должна была облегчить положение малоимущих (около 15 млн человек по тогдашней оценке ведомства) и стимулировать развитие отечественного агробизнеса с помощью повышения потребительской активности. В конце 2020 г. к этой идее вернулись на фоне резкого роста цен на базовые продукты питания. Тогда правительство приняло ряд мер по сдерживанию цен, достигнув соглашения с производителями и ритейлом об их «заморозке», а также введя ряд ограничений на экспорт агросырья.
В начале февраля 2021 г. Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Однако правительство тогда же заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек. В кабмине пояснили, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве». В середине февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. В конце февраля в Союзе потребителей субсидии на покупку исключительно российских продуктов предложили давать тем, кто пользуется льготами при оплате ЖКХ. Это около 3 млн семей, у которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше от дохода