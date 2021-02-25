Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

Как следует из документа, эта мера предлагается для семей, у которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше от дохода и которые получают на покрытие этих расходов субсидии от государства. Таких семей в России около 3 млн (5,3% всех семей в стране или более 5 млн человек). Авторы инициативы считают, что этим людям нужно выдавать еще по 3 тыс. руб. на семью. В целом эта мера может стоить бюджету 200 млрд руб.