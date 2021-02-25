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Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

Ведомости

Союз потребителей России предложил выдавать малоимущим россиянам, уже получающим пособия на оплату услуг ЖКХ, также и продуктовые карточки на семью, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации в Минпромторг.

Как следует из документа, эта мера предлагается для семей, у которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше от дохода и которые получают на покрытие этих расходов субсидии от государства. Таких семей в России около 3 млн (5,3% всех семей в стране или более 5 млн человек). Авторы инициативы считают, что этим людям нужно выдавать еще по 3 тыс. руб. на семью. В целом эта мера может стоить бюджету 200 млрд руб.

Предполагается, что это будут целевые средства, которые можно будет потратить только на продукты. Таким образом, считают авторы законопроекта, субсидии поддержат как уязвимые слои населения, так и российского производителя.

У идеи продовольственной помощи бедным россиянам прибавляется сторонников

На прошлой неделе за введение адресной продуктовой поддержки выступили в Счетной палате

В начале февраля Минпромторг предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Правительство тогда же заявило, что не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве соцподдержки граждан. В кабмине пояснили, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

Однако в середине текущего месяца президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы, отметив, что сейчас эта мера не так своевременна, как в разгар пандемии, согласился обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян.

Ранее по теме: Путин оценил введение продуктовых сертификатов для бедных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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