Набиуллина спрогнозировала рост ставок по вкладам быстрее инфляции

«Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию. А мы видим, как важна эта проблема, в том числе для пенсионеров, которые держат в банках свои сбережения», — сказала она (цитата по «Прайм»).