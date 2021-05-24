Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Набиуллина спрогнозировала рост ставок по вкладам быстрее инфляции

Ведомости

Банковские ставки по вкладам скоро вырастут и перекроют темпы роста цен в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на президиуме фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию. А мы видим, как важна эта проблема, в том числе для пенсионеров, которые держат в банках свои сбережения», — сказала она (цитата по «Прайм»).

В прошлом июле на фоне последствий пандемии коронавируса ЦБ опустил ключевую ставку до рекордно низких 4,25% годовых. Вслед за ней упали и ставки по депозитам, ввиду чего в России стал наблюдаться приток частных инвесторов на биржи.

В марте в связи с быстрыми темпами восстановления спроса и разгоном инфляции до максимальных за пять лет 5,79% в годовом выражении регулятор повысил ключевую ставку до 4,5%, а на последнем заседании 23 апреля — до 5%, что является минимальным порогом нейтральной денежно-кредитной политики. В апреле инфляция в годовом выражении составила 5,53%, однако это все равно значительно выше целевого значения ЦБ в 4%.

На фоне этого банки стали повышать ставки по вкладам. По данным регулятора, в первой декаде мая средний размер ставки по вкладам в рублях среди десяти кредитных организаций России, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, составил 4,93% после исторически минимальных 4,33% в первой декаде октября 2020 г.

Ранее по теме: ЦБ резко увеличил ставку: что будет с депозитами, кредитами, долларом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных