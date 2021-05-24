Набиуллина спрогнозировала рост ставок по вкладам быстрее инфляции
Банковские ставки по вкладам скоро вырастут и перекроют темпы роста цен в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на президиуме фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию. А мы видим, как важна эта проблема, в том числе для пенсионеров, которые держат в банках свои сбережения», — сказала она (цитата по «Прайм»).
В прошлом июле на фоне последствий пандемии коронавируса ЦБ опустил ключевую ставку до рекордно низких 4,25% годовых. Вслед за ней упали и ставки по депозитам, ввиду чего в России стал наблюдаться приток частных инвесторов на биржи.
В марте в связи с быстрыми темпами восстановления спроса и разгоном инфляции до максимальных за пять лет 5,79% в годовом выражении регулятор повысил ключевую ставку до 4,5%, а на последнем заседании 23 апреля — до 5%, что является минимальным порогом нейтральной денежно-кредитной политики. В апреле инфляция в годовом выражении составила 5,53%, однако это все равно значительно выше целевого значения ЦБ в 4%.
На фоне этого банки стали повышать ставки по вкладам. По данным регулятора, в первой декаде мая средний размер ставки по вкладам в рублях среди десяти кредитных организаций России, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, составил 4,93% после исторически минимальных 4,33% в первой декаде октября 2020 г.