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ФАС предложила установить эталонные тарифы на тепло

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение, соответствующий проект постановления правительства могут опубликовать в июне, сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виталия Королева.

Он пояснил, что эталонные тарифы на тепло будут формироваться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний, которые определит ФАС, и количества точек поставок тепла потребителям. Сейчас тарифы ежегодно устанавливают органы регулирования в регионах на основе расходов, которые компания может доказать. При эталонном подходе будет определяться средний уровень расходов компаний, которые занимаются аналогичной деятельностью.

По словам Королева, введение эталонных тарифов поможет избежать роста тарифов на тепло из-за чрезмерных расходов компании на ремонт, топливо, транспорт и т.д. Эталоны планируется вводить постепенно. В нескольких регионах России компании выразили желание поучаствовать в пилотных проектах по введению эталонов, они запланированы на 1 июля 2022 г. Эксперты выразили опасение, что ФАС учтет не все расходы компаний и занизит тарифы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных