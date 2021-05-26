ФАС предложила установить эталонные тарифы на тепло

Он пояснил, что эталонные тарифы на тепло будут формироваться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний, которые определит ФАС, и количества точек поставок тепла потребителям. Сейчас тарифы ежегодно устанавливают органы регулирования в регионах на основе расходов, которые компания может доказать. При эталонном подходе будет определяться средний уровень расходов компаний, которые занимаются аналогичной деятельностью.