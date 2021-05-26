ФАС предложила установить эталонные тарифы на тепло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение, соответствующий проект постановления правительства могут опубликовать в июне, сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виталия Королева.
Он пояснил, что эталонные тарифы на тепло будут формироваться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний, которые определит ФАС, и количества точек поставок тепла потребителям. Сейчас тарифы ежегодно устанавливают органы регулирования в регионах на основе расходов, которые компания может доказать. При эталонном подходе будет определяться средний уровень расходов компаний, которые занимаются аналогичной деятельностью.
По словам Королева, введение эталонных тарифов поможет избежать роста тарифов на тепло из-за чрезмерных расходов компании на ремонт, топливо, транспорт и т.д. Эталоны планируется вводить постепенно. В нескольких регионах России компании выразили желание поучаствовать в пилотных проектах по введению эталонов, они запланированы на 1 июля 2022 г. Эксперты выразили опасение, что ФАС учтет не все расходы компаний и занизит тарифы.