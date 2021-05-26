Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действовало в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. В августе 2020 г. Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть СОИДН, увеличив ставку налога на вывод капитала в той или иной форме с 5 до 15%. В феврале этого года Амстердам выражал готовность подписать новый договор, если в него войдут льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию, однако сторонам не удалось достичь договоренности.