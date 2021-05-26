Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Россией и Нидерландами, документ опубликован на интернет-портале правовых актов.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и Королевством Нидерланды об избежании двойного налогообложения и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», — говорится в документе. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации. Если Москва направит уведомления о денонсации соглашения до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.
СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действовало в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. В августе 2020 г. Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть СОИДН, увеличив ставку налога на вывод капитала в той или иной форме с 5 до 15%. В феврале этого года Амстердам выражал готовность подписать новый договор, если в него войдут льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию, однако сторонам не удалось достичь договоренности.
В марте 2020 г. президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией, Гонконгом и Сингапуром.