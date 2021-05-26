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Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Россией и Нидерландами, документ опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и Королевством Нидерланды об избежании двойного налогообложения и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», — говорится в документе. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации. Если Москва направит уведомления о денонсации соглашения до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действовало в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. В августе 2020 г. Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть СОИДН, увеличив ставку налога на вывод капитала в той или иной форме с 5 до 15%. В феврале этого года Амстердам выражал готовность подписать новый договор, если в него войдут льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию, однако сторонам не удалось достичь договоренности.

В марте 2020 г. президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией, Гонконгом и Сингапуром.

Ранее по теме: Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных