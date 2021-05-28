ЕС пообещал Белоруссии помощь на 3 млрд евро в случае смены власти
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила возглавляющей оппозицию экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии», предусматривающий помощь в стране объемом в 3 млрд евро, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро.
«Председатель написала сегодня письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая свое уважение и восхищение. Она изложила в письме «Экономический план поддержки демократической Белоруссии» объемом до €3 млрд, который представлен сегодня Совету ЕС», — сказала она (цитата по ТАСС).
Предполагается, что ЕС активирует пакет мер на сумму €3 млрд сразу после того, как Белоруссия начнет переход к демократическому режиму. Туда войдут гранты и кредиты с привлечением государственных и частных инвестиций, цель которых — стабилизировать экономику страны, провести реформу институтов, добиться роста экономики и появления новых рабочих мест. Структурные реформы, в частности, предлагается провести в правовой, судебной и образовательной системах, а также в сфере здравоохранения.
В ЕК заявили, что такой план «отражает приверженность ЕС поддержке стремления белорусского народа к мирному демократическому переходу в стране после президентских выборов в августе 2020 г., которые не были ни свободными, ни справедливыми».
О разработке подобного плана команда Тихановской сообщила ранее, 10 мая. Она указала, что разработанные меры подразумевают участие в финансовой помощи Белоруссии Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов. Подчеркивалось, что средства будут выделены именно «демократической Белоруссии», а не действующему режиму «в переходный период и после проведения новых свободных выборов».
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста: демонстранты потребовали отставки главы государства и проведения новых выборов. ЕС и ряд других стран мира не признали легитимность правления действующего президента, который занимает свой пост непрерывно с 1994 г.
2 октября ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за предполагаемую фальсификацию выборов в республике и последовавшее за ними насилие над протестующими, а 6 ноября — против еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора.