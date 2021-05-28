ЕС пообещал Белоруссии помощь на 3 млрд евро в случае смены власти

Предполагается, что ЕС активирует пакет мер на сумму €3 млрд сразу после того, как Белоруссия начнет переход к демократическому режиму. Туда войдут гранты и кредиты с привлечением государственных и частных инвестиций, цель которых — стабилизировать экономику страны, провести реформу институтов, добиться роста экономики и появления новых рабочих мест. Структурные реформы, в частности, предлагается провести в правовой, судебной и образовательной системах, а также в сфере здравоохранения.