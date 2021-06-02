Зеленский оценил ущерб от «Северного потока-2» для Украины в $3 млрд в год
Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба его офиса.
««Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский. Он отметил, что помешать достроить «Северный поток — 2» сейчас могут только США.
Зеленский уже неоднократно заявлял, что целью строительства «Северного потока — 2» якобы является лишение Россией Украины возможности получать доходы от транзита. Украинский лидер называл проект «энергетической войной» против его страны. При этом накануне в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через украинскую территорию.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Ранее президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2, потому что проект почти завершен и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы.