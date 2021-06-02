Зеленский оценил ущерб от «Северного потока-2» для Украины в $3 млрд в год

««Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский. Он отметил, что помешать достроить «Северный поток — 2» сейчас могут только США.