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Зеленский оценил ущерб от «Северного потока-2» для Украины в $3 млрд в год

Ведомости

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба его офиса.

««Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский. Он отметил, что помешать достроить «Северный поток — 2» сейчас могут только США.

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Зеленский уже неоднократно заявлял, что целью строительства «Северного потока — 2» якобы является лишение Россией Украины возможности получать доходы от транзита. Украинский лидер называл проект «энергетической войной» против его страны. При этом накануне в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через украинскую территорию.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2, потому что проект почти завершен и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы.

Ранее по теме: В Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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