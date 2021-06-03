Кудрин допустил введение безусловного базового дохода в России

«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха и способностей, положения своей семьи выровняем права и детей, и тех, кто будет иметь к этим важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — сказал Кудрин, отметив, что в этом видит новую роль государства.