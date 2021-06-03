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Экономика

Кудрин допустил введение безусловного базового дохода в России

Ведомости

В России в будущем может быть введен безусловный базовый доход — выплата, которую государство будет предоставлять гражданам напрямую, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха и способностей, положения своей семьи выровняем права и детей, и тех, кто будет иметь к этим важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — сказал Кудрин, отметив, что в этом видит новую роль государства.

Среди важнейших социальных услуг Кудрин назвал также доступ к образованию и медицине.

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12 апреля председатель «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал о законопроекте, который предполагает введение безусловного базового дохода для малоимущих. Как пояснили позже участники обсуждения экспертного совета партии, партийцы оценивают такие выплаты в 10 000 руб. в месяц. Финансовым источником для них Миронов назвал перераспределение налоговых поступлений от продажи нефти и газа за счет изменения бюджетного правила. В перспективе все граждане, вслед за малоимущими, должны получать подобные отчисления, отметил председатель партии.

С предложением подумать над таким механизмом ранее выступал и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В частности, на совещании по социальным проектам партии в прошлом году он заявил, что эту идею необходимо обсудить с членами правительства и профсоюзами, а также «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения. «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», – сказал тогда Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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