Кудрин допустил введение безусловного базового дохода в России
В России в будущем может быть введен безусловный базовый доход — выплата, которую государство будет предоставлять гражданам напрямую, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха и способностей, положения своей семьи выровняем права и детей, и тех, кто будет иметь к этим важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — сказал Кудрин, отметив, что в этом видит новую роль государства.
Среди важнейших социальных услуг Кудрин назвал также доступ к образованию и медицине.
12 апреля председатель «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал о законопроекте, который предполагает введение безусловного базового дохода для малоимущих. Как пояснили позже участники обсуждения экспертного совета партии, партийцы оценивают такие выплаты в 10 000 руб. в месяц. Финансовым источником для них Миронов назвал перераспределение налоговых поступлений от продажи нефти и газа за счет изменения бюджетного правила. В перспективе все граждане, вслед за малоимущими, должны получать подобные отчисления, отметил председатель партии.
С предложением подумать над таким механизмом ранее выступал и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В частности, на совещании по социальным проектам партии в прошлом году он заявил, что эту идею необходимо обсудить с членами правительства и профсоюзами, а также «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения. «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», – сказал тогда Медведев.