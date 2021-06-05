Участие в ПМЭФ-2021 приняли 13 000 человек
Число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году составило 13 000 человек при 19 000 двумя годами ранее, сообщил в ходе пресс-конференции ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента России Антон Кобяков.
«В этом году, учитывая беспрецедентные меры безопасности, мы старались всеми способами ограничить количество участников, потому что в моменте нам Роспотребнадзор разрешил только 5000 участников. Всего в этом году было 13 000 участников, причём запросов было в два раза больше», — сказал он.
В целом ПМЭФ-2021 посетили люди из 140 стран мира. В форуме приняли участие 11 000 российских и иностранных компаний, при этом 800 ведущих организаций были представлены на уровне своих руководителей.
Кобяков назвал беспрецедентным число соглашений, подписанных на форуме в этом году. Их было более 800 без учета тех, что составляют коммерческую тайну, против 745 в 2019 г. Общая сумма новых соглашений составила 3,86 трлн руб.
Ключевым достижением ПМЭФ-2021 оргкомитет форума признал создание стандартов безопасности для проведения крупных международных событий во всем мире в период коронавируса.
«Мы эти стандарты совместно с Роспотребнадзором, Всемирной организацией здравоохранения выработали, опробовали и, надеюсь, слава богу, по крайней мере, у нас сейчас все проходит без эксцессов в этой связи», — сказал Кобяков. В связи с этим он выразил готовность поделиться стандартами безопасности для крупных мировых событий с партнёрами из других стран.
Кобяков добавил, что за время форума коронавирус не был выявлен на площадке ни у одного из участников. Перед событием в ходе тестирования инфекция подтвердилась примерно у 500 человек.
ПМЭФ-2021 состоялся в Санкт-Петербурге 2-5 июня. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса мероприятие было отменено.