Участие в ПМЭФ-2021 приняли 13 000 человек

«Мы эти стандарты совместно с Роспотребнадзором, Всемирной организацией здравоохранения выработали, опробовали и, надеюсь, слава богу, по крайней мере, у нас сейчас все проходит без эксцессов в этой связи», — сказал Кобяков. В связи с этим он выразил готовность поделиться стандартами безопасности для крупных мировых событий с партнёрами из других стран.