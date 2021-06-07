Решетников предложил провести донастройку налогов «без революций»
По его словам, Минфин представил свои идеи, которые будут обсуждаться в том числе с бизнесом. «Главное, нужно без революций. <...> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать», — отметил Решетников.
По его словам, для компаний, которые инвестируют свою прибыль, ничего не должно измениться. «А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить [средства] из компаний, не заниматься новыми инвестициями, не запускать новый инвестиционный цикл, наверное, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет», — сказал министр.
Государство, по его словам, может повысить привлекательность инвестиций для бизнеса с помощью льгот и послаблений для инвестирующих предприятий или дестимулировать вывод средств из компаний с помощью повышения налогов. Издание отметило, что из слов министра следует, что власти склоняются ко второму варианту.