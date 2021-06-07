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Решетников предложил провести донастройку налогов «без революций»

Ведомости

Власти России обсуждают механизмы стимулирования бизнеса больше инвестировать, для этого необходимо донастроить налогообложение, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.

По его словам, Минфин представил свои идеи, которые будут обсуждаться в том числе с бизнесом. «Главное, нужно без революций. <...> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать», — отметил Решетников.

По его словам, для компаний, которые инвестируют свою прибыль, ничего не должно измениться. «А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить [средства] из компаний, не заниматься новыми инвестициями, не запускать новый инвестиционный цикл, наверное, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет», — сказал министр.

Государство, по его словам, может повысить привлекательность инвестиций для бизнеса с помощью льгот и послаблений для инвестирующих предприятий или дестимулировать вывод средств из компаний с помощью повышения налогов. Издание отметило, что из слов министра следует, что власти склоняются ко второму варианту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных