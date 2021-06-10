Объем инвестиций в импортозамещение достиг 2 трлн рублей за пять лет
Россия за пять лет вложила порядка 2 трлн руб. в проекты в сфере импортозамещения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.
«Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — сказал он в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ.
Вице-премьер также отметил роль ограничительных мер против России в развитии импортозамещения.
«Санкции имеют две стороны: одна — отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны — это хороший мотив для того, чтобы [развивать] импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя», — отметил Борисов.