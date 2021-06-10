Объем инвестиций в импортозамещение достиг 2 трлн рублей за пять лет

«Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — сказал он в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ.