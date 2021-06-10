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Объем инвестиций в импортозамещение достиг 2 трлн рублей за пять лет

Ведомости

Россия за пять лет вложила порядка 2 трлн руб. в проекты в сфере импортозамещения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.

«Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — сказал он в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ.

Вице-премьер также отметил роль ограничительных мер против России в развитии импортозамещения.

«Санкции имеют две стороны: одна — отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны — это хороший мотив для того, чтобы [развивать] импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя», — отметил Борисов.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК оценил объем критического импорта труднозаменимых товаров в Россию в 1 трлн руб. По его словам, в данный момент активизируется программа импортозамещения, для того чтобы снизить эту зависимость.

Ранее по теме: Минпромторг разработал программу поддержки производителей автокомпонентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных