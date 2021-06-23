Стоимость нефти Brent достигла $76 за баррель впервые более чем за два года

Reuters уточняет, что нефтяные котировки растут на фоне сообщения Управления энергетической информации США о резком снижении запасов нефти. Так, их объем сократился на 7,6 млн баррелей за неделю с 18 июня — до 459,1 млн баррелей, что является самым низким уровнем с марта 2020 г. Падение запасов произошло на фоне того, что нефтеперерабатывающие предприятия повысили производство в преддверии сезона пикового спроса и восстановления экономической активности, пояснили аналитики.