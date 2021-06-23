Стоимость нефти Brent достигла $76 за баррель впервые более чем за два года
Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов достигла $76 за баррель впервые с октября 2018 г., следует из данных биржи ICE.
После достижения максимума его цена немного снизилась. К 18:45 мск он продавался по $75,61 за баррель. На закрытии вчерашних торгов фьючерс стоил $74,81, а на открытии сегодняшних — $75,03 за баррель.
Августовский фьючерс нефти марки WTI к 18:45 мск стоил $73,59 за баррель. При этом в ходе сегодняшних торгов его цена достигала $74,23 за баррель. Это тоже максимум с октября 2018 г. На закрытии вчерашних торгов фьючерс стоил $72,85 за баррель, а на открытии сегодняшних — $72,94.
Reuters уточняет, что нефтяные котировки растут на фоне сообщения Управления энергетической информации США о резком снижении запасов нефти. Так, их объем сократился на 7,6 млн баррелей за неделю с 18 июня — до 459,1 млн баррелей, что является самым низким уровнем с марта 2020 г. Падение запасов произошло на фоне того, что нефтеперерабатывающие предприятия повысили производство в преддверии сезона пикового спроса и восстановления экономической активности, пояснили аналитики.