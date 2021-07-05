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Депутаты предложили освободить пенсионеров от налога на проценты по вкладам

Ведомости

Депутаты от партии КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Отмечается, что данную норму следует распространить на указанные доходы, если те не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по России, установленного для пенсионеров на год. В 2021 г. таковой составляет 10 022 руб.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что человек может накопить 1,5 млн руб., если в течение 25 лет откладывает по 5000 руб. в месяц. Таким образом, если всю обозначенную сумму в начале 2021 г. он внес на рублевый депозит со ставкой в 5% годовых, то его процентный доход составит около 68 750 руб. С этой суммы при учете ключевой ставки человек должен будет выплатить НДФЛ почти в 3500 руб.

«С выходом на пенсию неработающий пенсионер больше не имеет трудовых доходов и, как следствие, возможности продолжать создавать накопления. В этих условиях потеря даже трех тысяч рублей в год будет для него ощутимой», — заявили депутаты.

Действие закона при его принятии в КПРФ предложили распространить на договоры по вкладам, заключенные с 1 января этого года и позже.

Ранее по теме: В Общественной палате предложили еще раз повысить НДФЛ для богатых

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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