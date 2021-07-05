Депутаты предложили освободить пенсионеров от налога на проценты по вкладам

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что человек может накопить 1,5 млн руб., если в течение 25 лет откладывает по 5000 руб. в месяц. Таким образом, если всю обозначенную сумму в начале 2021 г. он внес на рублевый депозит со ставкой в 5% годовых, то его процентный доход составит около 68 750 руб. С этой суммы при учете ключевой ставки человек должен будет выплатить НДФЛ почти в 3500 руб.