В Общественной палате предложили еще раз повысить НДФЛ для богатых

С этого года в России вступили в силу новые правила налогообложения. В соответствии с ними, НДФЛ для лиц с годовым доходом более 5 млн руб. составляет 15%, а не 13%, как для всех остальных. Предполагается, что мера позволит выручить дополнительные 60 млрд руб. в 2021 г., 64 млрд руб. — в 2022 г., 68,5 млрд руб. — в 2023 г. Эти средства планируется направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра».