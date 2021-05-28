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В Общественной палате предложили еще раз повысить НДФЛ для богатых

Ведомости

Член Общественной палаты (ОП), руководитель аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев предложил повысить налог на доход физических лиц (НДФЛ) для людей с годовым заработком свыше 5 млн с 15% до 18%.

«Если мы повысим «налог на богатых» еще на 3%, то есть с 15% до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год — средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами», — сказал он «РИА Новостям».

С этого года в России вступили в силу новые правила налогообложения. В соответствии с ними, НДФЛ для лиц с годовым доходом более 5 млн руб. составляет 15%, а не 13%, как для всех остальных. Предполагается, что мера позволит выручить дополнительные 60 млрд руб. в 2021 г., 64 млрд руб. — в 2022 г., 68,5 млрд руб. — в 2023 г. Эти средства планируется направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра».

По словам Нифантьева, люди с высокими доходами отнесутся к дополнительному повышению налога с понимаем, так как оно для них не будет критичным. Кроме того, по мнению представителя ОП, таким образом будет удовлетворен запрос российского общества на справедливость и прогрессивную шкалу налогов. 

10 марта депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогов. Он предполагает отмену НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 тыс. руб., то есть 17 тыс. руб. в месяц, и его постепенное повышение в зависимости от заработков большего объема — вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб.

Прогрессивная шкала налогов действовала в России до 2001 г. В зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. Затем был введен единый налог в 13%. Подобное решение премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал революционным. 

Ранее по теме: Минфин назвал налоги в России одними из самых низких в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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