В Общественной палате предложили еще раз повысить НДФЛ для богатых
Член Общественной палаты (ОП), руководитель аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев предложил повысить налог на доход физических лиц (НДФЛ) для людей с годовым заработком свыше 5 млн с 15% до 18%.
«Если мы повысим «налог на богатых» еще на 3%, то есть с 15% до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год — средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами», — сказал он «РИА Новостям».
С этого года в России вступили в силу новые правила налогообложения. В соответствии с ними, НДФЛ для лиц с годовым доходом более 5 млн руб. составляет 15%, а не 13%, как для всех остальных. Предполагается, что мера позволит выручить дополнительные 60 млрд руб. в 2021 г., 64 млрд руб. — в 2022 г., 68,5 млрд руб. — в 2023 г. Эти средства планируется направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра».
По словам Нифантьева, люди с высокими доходами отнесутся к дополнительному повышению налога с понимаем, так как оно для них не будет критичным. Кроме того, по мнению представителя ОП, таким образом будет удовлетворен запрос российского общества на справедливость и прогрессивную шкалу налогов.
10 марта депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогов. Он предполагает отмену НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 тыс. руб., то есть 17 тыс. руб. в месяц, и его постепенное повышение в зависимости от заработков большего объема — вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб.
Прогрессивная шкала налогов действовала в России до 2001 г. В зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. Затем был введен единый налог в 13%. Подобное решение премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал революционным.