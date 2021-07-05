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Цена нефти Brent превысила $77 за баррель впервые с октября 2018 года

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти Brent впервые с конца октября 2018 г. превысила $77 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. В 19.25 мск баррель данной марки торговался по $77,07 за баррель.

На закрытии предыдущих торгов Brent стоила $76,17 за баррель. Таким образом, за день она подорожала примерно на 1,2%.

Растет в цене и нефть марки WTI. Ее августовский фьючерс сегодня достиг $76,2 за баррель, что также является рекордом с октября 2018 г. С момента закрытия прошлых торгов он вырос в стоимости примерно на 1,4%.

По данным Reuters, нефть подорожала из-за затягивания переговоров ОПЕК+. Со ссылкой на источники издание сообщило, что встреча министров, которая должна была состояться 5 июля, отложена на неопределенный срок. Это связано с позицией ОАЭ, которые выступают за увеличение объема добычи нефти до конца текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных