Цена нефти Brent превысила $77 за баррель впервые с октября 2018 года
Стоимость сентябрьского фьючерса нефти Brent впервые с конца октября 2018 г. превысила $77 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. В 19.25 мск баррель данной марки торговался по $77,07 за баррель.
На закрытии предыдущих торгов Brent стоила $76,17 за баррель. Таким образом, за день она подорожала примерно на 1,2%.
Растет в цене и нефть марки WTI. Ее августовский фьючерс сегодня достиг $76,2 за баррель, что также является рекордом с октября 2018 г. С момента закрытия прошлых торгов он вырос в стоимости примерно на 1,4%.
По данным Reuters, нефть подорожала из-за затягивания переговоров ОПЕК+. Со ссылкой на источники издание сообщило, что встреча министров, которая должна была состояться 5 июля, отложена на неопределенный срок. Это связано с позицией ОАЭ, которые выступают за увеличение объема добычи нефти до конца текущего года.