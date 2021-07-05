В МВФ заявили о рисках для глобальной стабильности из-за неравномерной вакцинации

В пример глава МВФ привела США, где на фоне высоких темпов вакцинации ожидается рекордный рост ВВП в 7% по итогам 2021 г. и в 4,9% в 2022 г. По данным университета Джонса Хопкинса, в целом в стране сделано почти 330 млн прививок от COVID-19.