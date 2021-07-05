В МВФ заявили о рисках для глобальной стабильности из-за неравномерной вакцинации
Существенное различие между темпами вакцинации в разных странах мешает росту мировой экономики и несет риски для глобальной стабильности, заявила на Парижском форуме мира директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Мы видим сегодня в мире опасное неравенство. Некоторые страны выходят из вызванного пандемией кризиса с устойчивым бюджетным и монетарным пространством для помощи бизнесу и гражданам», — сказала она.
При этом наряду со странами, которые успешно преодолевают вызванный пандемией коронавируса кризис, есть государства, наращивающие долги, деноминированные в долларах, где не будет наблюдаться рост ВВП. «Это представляет опасность для общего роста, для глобальной стабильности и безопасности», — предупредила Георгиева (цитата по ТАСС).
В пример глава МВФ привела США, где на фоне высоких темпов вакцинации ожидается рекордный рост ВВП в 7% по итогам 2021 г. и в 4,9% в 2022 г. По данным университета Джонса Хопкинса, в целом в стране сделано почти 330 млн прививок от COVID-19.
Георгиева призвала страны G7 нарастить поставки препаратов от коронавируса в другие государства. Текущие показатели она сочла недостаточными.