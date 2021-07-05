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В МВФ заявили о рисках для глобальной стабильности из-за неравномерной вакцинации

Ведомости

Существенное различие между темпами вакцинации в разных странах мешает росту мировой экономики и несет риски для глобальной стабильности, заявила на Парижском форуме мира директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы видим сегодня в мире опасное неравенство. Некоторые страны выходят из вызванного пандемией кризиса с устойчивым бюджетным и монетарным пространством для помощи бизнесу и гражданам», — сказала она.

При этом наряду со странами, которые успешно преодолевают вызванный пандемией коронавируса кризис, есть государства, наращивающие долги, деноминированные в долларах, где не будет наблюдаться рост ВВП. «Это представляет опасность для общего роста, для глобальной стабильности и безопасности», — предупредила Георгиева (цитата по ТАСС).

В пример глава МВФ привела США, где на фоне высоких темпов вакцинации ожидается рекордный рост ВВП в 7% по итогам 2021 г. и в 4,9% в 2022 г. По данным университета Джонса Хопкинса, в целом в стране сделано почти 330 млн прививок от COVID-19.

Георгиева призвала страны G7 нарастить поставки препаратов от коронавируса в другие государства. Текущие показатели она сочла недостаточными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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