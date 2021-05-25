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В Банке России сравнили МВФ с «черепахой» из-за скорости выдачи рекомендаций

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) выдает свои рекомендации слишком медленно, примером тому служит сомнительный совет опустить ключевую ставку ниже 4% годовых, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

«Мы получили сомнительную рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ — это черепаха, которая, пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И, похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени — летний или весенний период. Слава богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Швецова, после получения рекомендации МВФ в ЦБ «улыбнулись и сделали все как надо»: повысили ключевую ставку, обеспечив тем самым ценовую стабильность в экономике. Представитель регулятора пояснил, что советам фонда нужно следовать лишь тем, у кого есть перед ним денежные обязательства. ЦБ же давно их погасил, поэтому подобные рекомендации соблюдать не должен, они «даются не только не настойчиво, а вскользь».

С июля прошлого года ключевая ставка в России находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. ЦБ понизил ее до такого значения, чтобы стимулировать спрос в экономике на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Однако в конце 2020 г. потребительский спрос в стране стал восстанавливаться, а инфляция — ускоряться. Уже в январе она впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5% при цели в 4%.

Несмотря на это, МВФ рекомендовал ЦБ снизить ключевую ставку до 3,75% годовых. Аналитики обосновали это необходимостью не допустить «сползания» темпа роста цен в России ниже цели, а их ускорение назвали временным.

Тем не менее на заседании 12 февраля ЦБ оставил ставку на уровне 4,25%. 19 марта совет директоров регулятора впервые с декабря 2018 г. повысил ее — на 0,25 п.п., а 23 апреля — еще на 0,5 п.п. Таким образом, сейчас ставка находится на нижней границе нейтральной и составляет 5%. Свое решение ЦБ объяснил смещением баланса рисков в экономике в сторону проинфляционных, а также тем, что восстановление спроса в некоторых секторах опережает возможности наращивания выпуска. 

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 5% годовых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных