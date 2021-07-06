МИД Франции надеется на урегулирование вопроса поставок шампанского в Россию

По его словам, «протекционистский» российский закон о шампанском, «принятый столь быстро», хотя и не направлен непосредственно против Франции, серьезно затрагивает ее виноделов, особенно тех, что находятся в регионе Шампань. Ле Дриан отметил, что Франция будет защищать интересы своих производителей как на европейском, так и на двустороннем уровне. «Я надеюсь, что диалог позволит урегулировать эту ситуацию», — сказал Ле Дриан на заседании французской Национальной ассамблеи, которое транслировалось телеканалом LCP.