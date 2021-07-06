МИД Франции надеется на урегулирование вопроса поставок шампанского в Россию
Париж будет защищать интересы своих виноделов, в том числе по линии ВТО, но надеется, что диалог с Москвой позволит урегулировать ситуацию после принятия российского закона, который оставляет наименование «шампанское» только за винами, произведенными в России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, «протекционистский» российский закон о шампанском, «принятый столь быстро», хотя и не направлен непосредственно против Франции, серьезно затрагивает ее виноделов, особенно тех, что находятся в регионе Шампань. Ле Дриан отметил, что Франция будет защищать интересы своих производителей как на европейском, так и на двустороннем уровне. «Я надеюсь, что диалог позволит урегулировать эту ситуацию», — сказал Ле Дриан на заседании французской Национальной ассамблеи, которое транслировалось телеканалом LCP.
Ранее сегодня министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в контексте нового российского закона о шампанском заявил, что само слово «шампанское» исторически связано с Францией, так как происходит от названия области Шампань. Денорманди отметил, что минсельхоз осведомлен о ситуации в России. Он подчеркнул, что ведомство внимательно следит за происходящим.
2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино».
Ранее «Ведомости» сообщали, что в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. После этого Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино».
При этом Еврокомиссия выступила против нового российского закона. Там выразили обеспокоенность из-за данных норм и предупредили об их влиянии на экспорт вин.