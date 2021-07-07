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Чубайс выступил против бесплатной выдачи компаниям «зеленых сертификатов»

Ведомости

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс 3 июня направил письмо вице-премьеру Александру Новаку, где высказался против бесплатного предоставления предприятиям страны «зеленых сертификатов». Такие выдают для подтверждения потребления ими энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, получение которого изданию подтвердили в аппарате Новака.

Чубайс пояснил, что сертификаты, о которых идет речь, не помогут сократить будущий углеродный налог (СВАМ), основная цель которого — сократить негативное воздействие на окружающую среду и снизить выбросы парниковых газов.

«Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов», — написал Чубайс.

Он отметил, что в Европейском союзе будут приниматься «исключительно инструменты, которые предполагают реальные затраты плательщика налогов на сокращение углеродных выбросов».

Против бесплатной выдачи «зеленых сертификатов» выступили Минэнерго, Минэкономики и генерирующие компании. В первом из ведомств, в частности, подобный подход назвали нерыночным, а выдачу товара отдельным лицам на безвозмездной основе — «очевидной дискриминацией по отношению к остальным возможным покупателям». В Минэнерго отметили, что логика международного регулирования сертификатов состоит в независимости системы от государственных институтов.

В «Росэнергоатоме» сообщили, что в цена сертификата будет строиться исходя из затрат на создание и функционирование системы выдачи и погашения сертификатов, а также расходов предприятий на выполнение экологических мероприятий и аттестацию оборудования.

Ранее по теме: Правительство готовится запустить в 2022 году национальную систему зеленых сертификатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных