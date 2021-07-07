Чубайс выступил против бесплатной выдачи компаниям «зеленых сертификатов»

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс 3 июня направил письмо вице-премьеру Александру Новаку, где высказался против бесплатного предоставления предприятиям страны «зеленых сертификатов». Такие выдают для подтверждения потребления ими энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, получение которого изданию подтвердили в аппарате Новака.