Чубайс выступил против бесплатной выдачи компаниям «зеленых сертификатов»
Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс 3 июня направил письмо вице-премьеру Александру Новаку, где высказался против бесплатного предоставления предприятиям страны «зеленых сертификатов». Такие выдают для подтверждения потребления ими энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, получение которого изданию подтвердили в аппарате Новака.
Чубайс пояснил, что сертификаты, о которых идет речь, не помогут сократить будущий углеродный налог (СВАМ), основная цель которого — сократить негативное воздействие на окружающую среду и снизить выбросы парниковых газов.
«Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов», — написал Чубайс.
Он отметил, что в Европейском союзе будут приниматься «исключительно инструменты, которые предполагают реальные затраты плательщика налогов на сокращение углеродных выбросов».
Против бесплатной выдачи «зеленых сертификатов» выступили Минэнерго, Минэкономики и генерирующие компании. В первом из ведомств, в частности, подобный подход назвали нерыночным, а выдачу товара отдельным лицам на безвозмездной основе — «очевидной дискриминацией по отношению к остальным возможным покупателям». В Минэнерго отметили, что логика международного регулирования сертификатов состоит в независимости системы от государственных институтов.
В «Росэнергоатоме» сообщили, что в цена сертификата будет строиться исходя из затрат на создание и функционирование системы выдачи и погашения сертификатов, а также расходов предприятий на выполнение экологических мероприятий и аттестацию оборудования.