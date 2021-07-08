Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Baring Vostok купил долю в российском ритейлере 12 Storeez

Ведомости

Специализирующийся в области прямых инвестиций в России и странах СНГ Baring Vostok приобрел часть доли одной из соосновательниц бренда одежды 12 Storeez Марины Голомаздиной. По итогам сделки фонд станет владельцем 12% ритейлера и его миноритарным акционером, следует из совместного заявления организаций.

Другие подробности сделки не разглашаются. Голомаздина объяснила решение о продаже части своей доли Baring Vostok уходом в декретный отпуск после рождения ребенка.

«Ближайшее время я планирую посвятить семье. Так как мы в 12 Storeez давно рассматривали возможность привлечения надежного партнера, я приняла решение о продаже небольшой части своей доли перед выходом в декрет. Я по-прежнему остаюсь акционером, сооснователем и лицом 12 Storeez», — сказала она.

Сооснователь и CEO 12 Storeez Иван Хохлов отметил, что привлечение фонда в качестве партнера направлено на институционализацию бизнеса.

«Мы получаем доступ к важным для развития ресурсам, которыми обладает Baring Vostok, — обширному нетворку как внутри нашей страны, так и за ее пределами, экспертизе на рынках капитала, практике решения широкого спектра бизнес-вопросов», — пояснил он.

Бренд 12 Storeez был основан в 2014 г. сестрами Мариной и Ириной Голомаздиными вместе с Иваном Хохловым. За семь лет работы 35 магазинов ритейлера появились в 11 городах России и в одном городе Казахстана. До конца этого года компания планирует открыть еще 26 точек продаж и развивать глобальное направление.

На данный момент, по сведениям «Спарк-Интерфакса», сестрам Голомаздиным принадлежат по 30,83% в ООО «12 историй». Еще 38,33% владеет Хохлов.

В 2020 г. выручка компании составила более 3 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль ритейлера выросла более чем втрое и составила 440 млрд руб.

Фонд Baring Vostok за 27 лет деятельности вложил свыше $3,7 млрд в 87 проектов из России, стран СНГ и прочих государств региона. Его долгосрочными инвесторами выступают пенсионные и университетские фонды, фонды национального благосостояния, а также фонды из Северной Америки, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. В число портфельных компаний фондов входят в том числе Ozon, Familia, «ВкусВилл», Papa John’s, «Солофарм», Skyeng, Viasat и другие.

Ранее по теме: Baring Vostok инвестировал в стартап по роботизации труда офисных сотрудников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных