Baring Vostok купил долю в российском ритейлере 12 Storeez

Бренд 12 Storeez был основан в 2014 г. сестрами Мариной и Ириной Голомаздиными вместе с Иваном Хохловым. За семь лет работы 35 магазинов ритейлера появились в 11 городах России и в одном городе Казахстана. До конца этого года компания планирует открыть еще 26 точек продаж и развивать глобальное направление.