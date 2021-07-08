Минфин опроверг информацию о повышении страховых взносов с зарплат
Министерство финансов опровергло информацию о планах правительства резко увеличить страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) с зарплат размером более 122 000 руб. в месяц.
«На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее о внесении изменений в существующую систему рассказали со ссылкой на источники «Известия» и Forbes. Сейчас работодатели отчисляют страховые взносы в ПФР по полному тарифу — 22% — с зарплат до 122 000 руб. в месяц, или до 1,465 млн руб. в год. Тариф для более высоких выплат составляет 10%.
Сообщалось, что министерство хочет увеличить этот лимит. Предполагается, что данная мера заставит работодателей делать отчисления по обычному тарифу, а не по льготному. В итоге к 2024 г. в бюджет поступят дополнительные 45 млрд руб. При этом собеседники СМИ уточнили, что окончательное решение по озвученной инициативе еще не принято.