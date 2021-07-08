Минфин опроверг информацию о повышении страховых взносов с зарплат

Ранее о внесении изменений в существующую систему рассказали со ссылкой на источники «Известия» и Forbes. Сейчас работодатели отчисляют страховые взносы в ПФР по полному тарифу — 22% — с зарплат до 122 000 руб. в месяц, или до 1,465 млн руб. в год. Тариф для более высоких выплат составляет 10%.