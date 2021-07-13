Мишустин поручил проработать меры поддержки транспортного машиностроения

«Сразу хочу сказать, что это абсолютно важно. Транспортное машиностроение — один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет Минпромторг, должны распространяться на эту отрасль. Пожалуйста, проработайте это вместе с коллегами», — цитирует ТАСС Мишустина, который адресовал эти слова к замминистра промышленности и торговли Александру Морозову.