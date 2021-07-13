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Мишустин поручил проработать меры поддержки транспортного машиностроения

Ведомости

Минпромторг должен проработать меры поддержки для транспортного машиностроения, включая поддержку импортозамещения ключевых систем и компонентов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения промышленного технопарка ООО «Ключевые системы и компоненты». С просьбой рассмотреть этот вопрос к Мишустину обратился гендиректор компании Тарас Спивак.

«Сразу хочу сказать, что это абсолютно важно. Транспортное машиностроение — один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет Минпромторг, должны распространяться на эту отрасль. Пожалуйста, проработайте это вместе с коллегами», — цитирует ТАСС Мишустина, который адресовал эти слова к замминистра промышленности и торговли Александру Морозову.

Мишустин уточнил, что различных мер поддержки много, в том числе значительные средства запланированы на субсидирование экспорта. Помимо этого возможно возместить затраты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. При этом в случае импортозамещения можно вернуть до 30% затрат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных