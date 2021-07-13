Мишустин поручил проработать меры поддержки транспортного машиностроения
Минпромторг должен проработать меры поддержки для транспортного машиностроения, включая поддержку импортозамещения ключевых систем и компонентов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения промышленного технопарка ООО «Ключевые системы и компоненты». С просьбой рассмотреть этот вопрос к Мишустину обратился гендиректор компании Тарас Спивак.
«Сразу хочу сказать, что это абсолютно важно. Транспортное машиностроение — один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет Минпромторг, должны распространяться на эту отрасль. Пожалуйста, проработайте это вместе с коллегами», — цитирует ТАСС Мишустина, который адресовал эти слова к замминистра промышленности и торговли Александру Морозову.
Мишустин уточнил, что различных мер поддержки много, в том числе значительные средства запланированы на субсидирование экспорта. Помимо этого возможно возместить затраты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. При этом в случае импортозамещения можно вернуть до 30% затрат.