Правительство отменит ограничение по закупкам мусорных контейнеров в регионах

По оценке РЭО, выручка от продажи дополнительно отсортированных отходов составит 3,7 млрд руб. за первый год после снятия ограничения. Всего на утилизацию уже в первый год после отмены ограничений будет дополнительно направлена 871 тыс. тонн вторсырья. Речь идет о более чем 20 регионах, которые готовы закупить контейнеры. Всего после отмены ограничения они смогут установить более 50 тыс. контейнеров в течение года.