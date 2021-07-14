Правительство отменит ограничение по закупкам мусорных контейнеров в регионах
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе, Минэкономразвития, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) разработать и внести в правительство проект постановления, снимающий ограничение на закупки мусорных контейнеров для региональных операторов по вывозу отходов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе РЭО.
В настоящее время региональные операторы могут тратить на приобретение мусорных контейнеров не более 1% валовой выручки. Региональные операторы по вывозу отходов также получат право самостоятельно устанавливать контейнеры для сбора отходов. Ведомства уже подготовили соответствующие поправки, сообщили «Ведомостям» в РЭО.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что региональные операторы заявляли о готовности закупать контейнеры самостоятельно, но им мешало установленное ограничение. Сроки закупки контейнеров оттягивались из-за длительного согласования выделения средств из бюджета, отметил он.
По оценке РЭО, выручка от продажи дополнительно отсортированных отходов составит 3,7 млрд руб. за первый год после снятия ограничения. Всего на утилизацию уже в первый год после отмены ограничений будет дополнительно направлена 871 тыс. тонн вторсырья. Речь идет о более чем 20 регионах, которые готовы закупить контейнеры. Всего после отмены ограничения они смогут установить более 50 тыс. контейнеров в течение года.
«Таким образом, мы сможем улучшить инфраструктуру для раздельного сбора в регионах. Ведь без раздельного сбора отходов невозможно развивать экономику замкнутого цикла, которая необходима для достижения национальных целей — снижение объемов захоронения отходов в два раза и 100% сортировка ТКО к 2030 году», — отметил Буцаев.
По словам представителя вице-премьера Виктории Абрамченко, речи о повышении тарифа для граждан не идет. Она пояснила, что произойдет перераспределение средств внутри валовой выручки на инвестиции в инфраструктуру.