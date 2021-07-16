Россия отказалась исключить пармезан из списка контрсанкций
Возможность исключения пармезана из списка продуктов, которые запрещено ввозить в Россию, обсуждалась с российскими властями, однако решение остается отрицательным, сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью «РИА Новости».
«Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», — рассказал Терраччано. Он отметил, что в Россию можно ввозить безлактозные продукты, к которым относится пармезан. Решение властей России остается отрицательным, однако итальянская сторона продолжит настаивать на его пересмотре.
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.