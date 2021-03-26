Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Посол Италии в России Паскуале Терраччано предложил убрать пармезан из списка продуктов, которые запрещено импортировать в Россию. Об этом посол заявил в интервью журналу Forbes.
«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — сказал Терраччано. Роспотребнадзор рассматривает это предложение, добавил он.
По мнению посла, «это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения».
Терраччано рассказал, что товарооборот России и Италии к 2015 году составлял более 30 млрд евро. В 2015 году из-за введения санкций против России и контрсанкций товарооборот между двумя странами начал снижаться и достиг минимума в 2016 году – около 17,8 млрд евро. Затем показатель начал постепенно расти: в 2019 году он достиг 22,5 млрд евро. Сильнее всего от санкций пострадал агропромышленный сектор, отметил Терраччано.
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.