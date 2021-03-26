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Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

Ведомости

Посол Италии в России Паскуале Терраччано предложил убрать пармезан из списка продуктов, которые запрещено импортировать в Россию. Об этом посол заявил в интервью журналу Forbes.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — сказал Терраччано. Роспотребнадзор рассматривает это предложение, добавил он.

По мнению посла, «это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения».

Терраччано рассказал, что товарооборот России и Италии к 2015 году составлял более 30 млрд евро. В 2015 году из-за введения санкций против России и контрсанкций товарооборот между двумя странами начал снижаться и достиг минимума в 2016 году – около 17,8 млрд евро. Затем показатель начал постепенно расти: в 2019 году он достиг 22,5 млрд евро. Сильнее всего от санкций пострадал агропромышленный сектор, отметил Терраччано.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных