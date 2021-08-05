Минэкономразвития не исключает замедления темпов роста экономики к концу года

«С одной стороны, как это ни странно, мы говорим, что по июню мы уровень IV квартала 2019 г. достигли, превысили. А с другой стороны, мы понимаем, что добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, перевозки у нас пока авиационные не такие активные, по общепиту и сфере услуг не все восстановилось. Потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления замедляются», – заявил Решетников.