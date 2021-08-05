Минэкономразвития не исключает замедления темпов роста экономики к концу года
Минэкономразвития не исключает, что рост экономики замедлится к концу года, несмотря на то что в июне динамика ВВП превысила доковидный уровень. Потенциал восстановления экономики России еще не исчерпан, но темпы этого восстановления замедляются уже сейчас, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«С одной стороны, как это ни странно, мы говорим, что по июню мы уровень IV квартала 2019 г. достигли, превысили. А с другой стороны, мы понимаем, что добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, перевозки у нас пока авиационные не такие активные, по общепиту и сфере услуг не все восстановилось. Потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления замедляются», – заявил Решетников.
Кроме того, открытие внешних направлений в туризме окажет влияние на динамику внутреннего рынка. «Запертый спрос из-за туризма, он во многом поддерживал и внутренние рынки, и сейчас наложение всех этих факторов, оно может к концу году вызвать определенное охлаждение экономики», – подчеркнул министр.
Он отметил, что сейчас в экономике есть некоторые признаки замедления восстановительного роста. «Данные, очищенные от всех сезонностей, нам об этом говорят, поэтому в конце августа — начале сентября мы уточним прогноз и рассмотрим его в начале сентября на бюджетной комиссии, там будут уже представлены новые параметры», – указал Решетников.
Минэкономразвития планирует повысить прогноз по инфляции в России за 2021 г. с нынешних 5%, к оценкам экономического роста министерство относится «аккуратно», отметил министр. По словам Решетникова, прогноз, представленный в июле, является «достаточно консервативным», но решение по его корректировке министерство будет принимать после получения данных за июль.
Министр добавил, что июльский прогноз Минэкономразвития является промежуточным, сейчас появилось много факторов для его корректировки. «Это и решение ОПЕК+, новые параметры сделки, это решение Центрального банка по ключевой ставке, это дополнительный анализ, который мы сейчас ведем по валютному рынку и по курсу, и ряд еще факторов, которые мы смотрим по текущей оценке ситуации. Поэтому мы будем уточнять прогноз и корректировать параметры по инфляции, к оценкам по росту мы пока аккуратно очень относимся», – указал министр.
По его словам, сейчас важно, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики не было усилено ужесточением бюджетной политики. «Почему мы сейчас так много с Минфином проводим времени в обсуждении параметров 2021 и 2022 гг., нам очень важно, чтобы бюджетная политика свое стимулирующее влияние на экономику не утратила», – добавил глава Минэкономразвития.
В июле Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. Прогноз по ВВП на 2021 г. был повышен до 3,8% с апрельских 2,9%.
После этого замминистра финансов Владимир Колычев в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко, отмечал, что оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. В Минфине посчитали, что, несмотря на улучшение оценки Минэкономразвития темпов роста ВВП в 2021 г. до 3,8%, есть все основания полагать, что экономика вырастет больше.