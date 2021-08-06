Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Эксперты BCG улучшили оценку потерь России от углеродного налога ЕС

Ведомости

Размер пограничного углеродного сбора для российских экспортеров может составить $1,8-3,4 млрд в 2026 г. и $3,5-6,4 млрд в 2030 г., говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении «Ведомостей». Годом ранее аналитики предоставляли оценку в $3-4,8 млрд.

14 июля Европарламент (ЕП) опубликовал регламент, где изложены новые правила регулирования импорта углеродоемких товаров — пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM), ввести которые предлагается в 2023 г. В перечень отраслей CBAM пока включены электроэнергетика, производство стали, железа, алюминия, удобрений и цемента. Рассматривается также вероятность добавления в список отраслей нефтехимии и нефтепереработки. В этом случае размер сбора для России составит $5,5-11,7 млрд в 2030г.

Оценка BCG снизилась ввиду того, что во время анализа в прошлом году регламента ЕП еще не было. В итоге в финальный список CBAM не попали некоторые из предполагаемых ранее отраслей, включая, например, производство угля, газа, цветных металлов, стекла и бумаги.

«Из уже включенных отраслей самый большой размер потенциальных выплат придется на сталелитейную отрасль — около 55% углеродного сбора. Однако ввиду высокой стоимости стали относительная «ставка» CBAM для сталелитейной отрасли окажется не столь высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии (сумма CBAM для которых составит 20-40% от экспортной стоимости)», — заявили эксперты.

В BCG полагают, что ускорение энергоперехода в ЕС и введение СВАМ изменят структуру российского экспорта в ЕС. В итоге это приведет к сокращению объема поставок отдельных товарных категорий.

Ранее по теме: Чубайс оценил ущерб России из-за отказа от углеводородов в 10% ВВП

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных