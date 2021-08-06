Эксперты BCG улучшили оценку потерь России от углеродного налога ЕС
Размер пограничного углеродного сбора для российских экспортеров может составить $1,8-3,4 млрд в 2026 г. и $3,5-6,4 млрд в 2030 г., говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении «Ведомостей». Годом ранее аналитики предоставляли оценку в $3-4,8 млрд.
14 июля Европарламент (ЕП) опубликовал регламент, где изложены новые правила регулирования импорта углеродоемких товаров — пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM), ввести которые предлагается в 2023 г. В перечень отраслей CBAM пока включены электроэнергетика, производство стали, железа, алюминия, удобрений и цемента. Рассматривается также вероятность добавления в список отраслей нефтехимии и нефтепереработки. В этом случае размер сбора для России составит $5,5-11,7 млрд в 2030г.
Оценка BCG снизилась ввиду того, что во время анализа в прошлом году регламента ЕП еще не было. В итоге в финальный список CBAM не попали некоторые из предполагаемых ранее отраслей, включая, например, производство угля, газа, цветных металлов, стекла и бумаги.
«Из уже включенных отраслей самый большой размер потенциальных выплат придется на сталелитейную отрасль — около 55% углеродного сбора. Однако ввиду высокой стоимости стали относительная «ставка» CBAM для сталелитейной отрасли окажется не столь высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии (сумма CBAM для которых составит 20-40% от экспортной стоимости)», — заявили эксперты.
В BCG полагают, что ускорение энергоперехода в ЕС и введение СВАМ изменят структуру российского экспорта в ЕС. В итоге это приведет к сокращению объема поставок отдельных товарных категорий.