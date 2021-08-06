Эксперты BCG улучшили оценку потерь России от углеродного налога ЕС

14 июля Европарламент (ЕП) опубликовал регламент, где изложены новые правила регулирования импорта углеродоемких товаров — пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM), ввести которые предлагается в 2023 г. В перечень отраслей CBAM пока включены электроэнергетика, производство стали, железа, алюминия, удобрений и цемента. Рассматривается также вероятность добавления в список отраслей нефтехимии и нефтепереработки. В этом случае размер сбора для России составит $5,5-11,7 млрд в 2030г.