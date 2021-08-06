Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ в июле на 182 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июле увеличился на 182 млрд руб. и составил 13,757 трлн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина.
«По состоянию на 1 августа 2021 г. объем ФНБ составил 13 757 049,1 млн руб., или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 г.», — говорится в сообщении.
Ранее Минфин сообщал, что по состоянию на 1 июля 2021 г. объем ФНБ составлял 13 574 581,2 млн руб. (или 11,7% ВВП), что на 182 467,9 млрд руб. меньше показателя на 1 августа.
По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов ФНБ составил 7,4% ВВП, или 8,49 трлн руб. ($116 137 млрд). В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38 561,6 млн евро, 4178,7 млн фунтов стерлингов, 600 304,0 млн японских иен, 226 625,2 млн китайских юаней, 405 708,4 кг золота в обезличенной форме. А на депозитах в ВЭБ.РФ – 532 356,1 млн руб.
По данным Минфина, совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 г. составил 230 494,2 млн руб. ($3138,5 млн).