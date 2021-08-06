Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ в июле на 182 млрд рублей

По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов ФНБ составил 7,4% ВВП, или 8,49 трлн руб. ($116 137 млрд). В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38 561,6 млн евро, 4178,7 млн фунтов стерлингов, 600 304,0 млн японских иен, 226 625,2 млн китайских юаней, 405 708,4 кг золота в обезличенной форме. А на депозитах в ВЭБ.РФ – 532 356,1 млн руб.