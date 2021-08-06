Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей до 1 октября

Правительству также поручено принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ и подготовить доклады до 15 ноября 2021 г. и до 15 июня 2022 г. В рамках этого поручения президент также попросил оказать поддержку субъектам страны, в том числе предоставление им организационной, методической и финансовой помощи в части подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций.