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Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей до 1 октября

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития страны, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. Срок – 1 октября 2021 г.», — говорится в документе.

Правительству также поручено принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ и подготовить доклады до 15 ноября 2021 г. и до 15 июня 2022 г. В рамках этого поручения президент также попросил оказать поддержку субъектам страны, в том числе предоставление им организационной, методической и финансовой помощи в части подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций.

Кроме того, президент поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер соцподдержки.

Правительство в феврале этого года приступило к разработке новой стратегии социально-экономического развития России, которая должна определить пути решения задач, поставленных в указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных