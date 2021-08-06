Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей до 1 октября
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития страны, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. Срок – 1 октября 2021 г.», — говорится в документе.
Правительству также поручено принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ и подготовить доклады до 15 ноября 2021 г. и до 15 июня 2022 г. В рамках этого поручения президент также попросил оказать поддержку субъектам страны, в том числе предоставление им организационной, методической и финансовой помощи в части подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций.
Кроме того, президент поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер соцподдержки.
Правительство в феврале этого года приступило к разработке новой стратегии социально-экономического развития России, которая должна определить пути решения задач, поставленных в указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».