Мишустин поручил представить финансовую модель дальневосточной авиакомпании

Ранее Мишустин сообщил, что объединенная дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам с июля. По его словам, правительство выделит в 2021 г. 1,58 млрд руб. на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальнего Востока. Эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, включая Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.