Мишустин поручил представить финансовую модель дальневосточной авиакомпании
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 15 августа представить согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании, сообщила пресс-служба правительства.
«Представить в правительство Российской Федерации согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании. Срок – до 15 августа 2021 года», — говорится в поручении премьера по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область. Поручение дано Минвостокразвития, Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, правительству Сахалинской области и авиакомпании «Аврора».
Ранее Мишустин сообщил, что объединенная дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам с июля. По его словам, правительство выделит в 2021 г. 1,58 млрд руб. на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальнего Востока. Эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, включая Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.
В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.