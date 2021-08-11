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Мишустин поручил представить финансовую модель дальневосточной авиакомпании

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 15 августа представить согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании, сообщила пресс-служба правительства.

«Представить в правительство Российской Федерации согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании. Срок – до 15 августа 2021 года», — говорится в поручении премьера по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область. Поручение дано Минвостокразвития, Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу, правительству Сахалинской области и авиакомпании «Аврора».

Ранее Мишустин сообщил, что объединенная дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам с июля. По его словам, правительство выделит в 2021 г. 1,58 млрд руб. на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальнего Востока. Эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, включая Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.

В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.

Ранее по теме: Кабмин выделит 1,58 млрд рублей на льготные авиабилеты на Дальнем Востоке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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