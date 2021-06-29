Кабмин выделит 1,58 млрд рублей на льготные авиабилеты на Дальнем Востоке

Эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, включая Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелета в одну сторону составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. руб. В 2021 г. будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами. Эти полеты станут первыми рейсами объединенной дальневосточной авиакомпании, созданной на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».