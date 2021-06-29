Кабмин выделит 1,58 млрд рублей на льготные авиабилеты на Дальнем Востоке
Правительство выделит 1,58 млрд руб. на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальнего Востока в 2021 г., такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Выделить Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1,58 млрд руб. в целях предоставления организациям воздушного транспорта в 2021 г. субсидий на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, включая Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелета в одну сторону составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. руб. В 2021 г. будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами. Эти полеты станут первыми рейсами объединенной дальневосточной авиакомпании, созданной на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».
Ранее Мишустин сообщил, что объединенная дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам с июля. Воспользоваться льготным тарифом смогут более чем 100 тыс. человек. В течение пяти лет объединенная авиакомпания пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. Большой современный авиапарк позволит выполнять полеты более чем по 500 маршрутам, рассказал премьер.
В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.