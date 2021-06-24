Мишустин анонсировал первые полеты дальневосточной авиакомпании в июле
Объединенная дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам с июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительство по поручению президента завершает работу по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". Она уже с июля начинает выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам», — сказал Мишустин, отметив, что на эти цели правительство выделит более 1,5 млрд руб. Это позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. Например, билет из Советской Гавани в Южно-Сахалинск будет стоить около 2200 руб., а из Хабаровска в Якутск – около 10 700 руб.
В течение пяти лет объединенная авиакомпания пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. В этом году должен поступить первый Sukhoi Superjet. Кроме того, подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий. Большой современный авиапарк позволит выполнять полеты более чем по 500 маршрутам, рассказал премьер.
В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. По задумке правительства, им должна была управлять авиакомпания «Аврора», принадлежавшая на тот момент «Аэрофлоту». В октябре Минпромторг сообщал, что рассчитывает запустить работу дальневосточного авиаперевозчика в 2022 г. В конце декабря правительство Сахалинской области получило контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора».