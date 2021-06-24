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Мишустин анонсировал первые полеты дальневосточной авиакомпании в июле

Ведомости

Объединенная дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам с июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Правительство по поручению президента завершает работу по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". Она уже с июля начинает выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам», — сказал Мишустин, отметив, что на эти цели правительство выделит более 1,5 млрд руб. Это позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. Например, билет из Советской Гавани в Южно-Сахалинск будет стоить около 2200 руб., а из Хабаровска в Якутск – около 10 700 руб.

В течение пяти лет объединенная авиакомпания пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. В этом году должен поступить первый Sukhoi Superjet. Кроме того, подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий. Большой современный авиапарк позволит выполнять полеты более чем по 500 маршрутам, рассказал премьер.

В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. По задумке правительства, им должна была управлять авиакомпания «Аврора», принадлежавшая на тот момент «Аэрофлоту». В октябре Минпромторг сообщал, что рассчитывает запустить работу дальневосточного авиаперевозчика в 2022 г. В конце декабря правительство Сахалинской области получило контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных