Мишустин анонсировал первые полеты дальневосточной авиакомпании в июле

«Правительство по поручению президента завершает работу по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". Она уже с июля начинает выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам», — сказал Мишустин, отметив, что на эти цели правительство выделит более 1,5 млрд руб. Это позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. Например, билет из Советской Гавани в Южно-Сахалинск будет стоить около 2200 руб., а из Хабаровска в Якутск – около 10 700 руб.