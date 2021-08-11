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В правительстве не поддержали обязательную регистрацию домашних животных

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу, выдвинутую заксобранием Башкирии, согласно которой владельцы домашних животных должны регистрировать их для идентификации и учета, сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения кабмина.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле этого года. По мнению авторов, он поможет облегчить поиск потерявшихся питомцев и привлечение к ответственности недобросовестных владельцев, умышленно бросивших животных.

Как заявили в правительственной комиссии, документ «не определяет перечень животных, которые будут подлежать такой регистрации, порядок проведения их регистрации, компетенцию органа публичной власти, уполномоченного на проведение такой регистрации».

В правительстве также указали на отсутствие четких критериев отграничения обязательной регистрации домашних животных от предусмотренных законодательством в области ветеринарии идентификации и учета животных. Там отметили, что введение требования данной процедуры приведет к дублированию в правовом регулировании указанных правоотношений, а также может повлечь дополнительную нагрузку на регистрирующие органы субъектов РФ.

Из этого следует, что потребуется увеличить штатную численность данных органов, что, в свою очередь, приведет к дополнительным бюджетным расходам. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту это не отражено, пояснила комиссия в своем заключении.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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