В правительстве не поддержали обязательную регистрацию домашних животных

В правительстве также указали на отсутствие четких критериев отграничения обязательной регистрации домашних животных от предусмотренных законодательством в области ветеринарии идентификации и учета животных. Там отметили, что введение требования данной процедуры приведет к дублированию в правовом регулировании указанных правоотношений, а также может повлечь дополнительную нагрузку на регистрирующие органы субъектов РФ.