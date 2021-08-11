В правительстве не поддержали обязательную регистрацию домашних животных
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу, выдвинутую заксобранием Башкирии, согласно которой владельцы домашних животных должны регистрировать их для идентификации и учета, сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения кабмина.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле этого года. По мнению авторов, он поможет облегчить поиск потерявшихся питомцев и привлечение к ответственности недобросовестных владельцев, умышленно бросивших животных.
Как заявили в правительственной комиссии, документ «не определяет перечень животных, которые будут подлежать такой регистрации, порядок проведения их регистрации, компетенцию органа публичной власти, уполномоченного на проведение такой регистрации».
В правительстве также указали на отсутствие четких критериев отграничения обязательной регистрации домашних животных от предусмотренных законодательством в области ветеринарии идентификации и учета животных. Там отметили, что введение требования данной процедуры приведет к дублированию в правовом регулировании указанных правоотношений, а также может повлечь дополнительную нагрузку на регистрирующие органы субъектов РФ.
Из этого следует, что потребуется увеличить штатную численность данных органов, что, в свою очередь, приведет к дополнительным бюджетным расходам. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту это не отражено, пояснила комиссия в своем заключении.