Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии

Ведомости

Федеральный совет Швейцарии с сегодняшнего дня ввел новые экономические санкции против Белоруссии вслед за аналогичными мерами Евросоюза (ЕС), говорится на официальном сайте правительства страны.

Запрет распространяется на товары, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи. Кроме того, вводится ограничение на торговлю товарами и технологиями двойного назначения, различными продуктами из нефти и хлористого калия, а также товарами, используемыми для производства или переработки табачных изделий.

Также совет ввел ограничения на выпуск и торговлю определенными финансовыми инструментами, предоставление кредитов и страховых услуг правительству Белоруссии, другим государственным органам и учреждениям страны. Финансовые санкции введены и в отношении «Белаэронавигации».

«Швейцария глубоко обеспокоена неуклонно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Белоруссии и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом. Она по-прежнему призывает Белоруссию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, которые включают уважение права на свободу выражения мнений, ассоциаций и собраний, освобождение всех лиц, произвольно задержанных, и расследование сведений о пытках или жестоком обращении со стороны органов безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее Швейцария ввела в отношении Белоруссии эмбарго на поставки оружия и оборудования, «которые могут быть использованы для внутренних репрессий» в стране.

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили новый крупный пакет санкций против Белоруссии, который включал 78 физических и юридических лиц. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logeх, «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов.

Ранее по теме: Что будет с ценами на удобрения из-за санкций против «Беларуськалия»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных