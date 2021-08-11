Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии
Федеральный совет Швейцарии с сегодняшнего дня ввел новые экономические санкции против Белоруссии вслед за аналогичными мерами Евросоюза (ЕС), говорится на официальном сайте правительства страны.
Запрет распространяется на товары, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи. Кроме того, вводится ограничение на торговлю товарами и технологиями двойного назначения, различными продуктами из нефти и хлористого калия, а также товарами, используемыми для производства или переработки табачных изделий.
Также совет ввел ограничения на выпуск и торговлю определенными финансовыми инструментами, предоставление кредитов и страховых услуг правительству Белоруссии, другим государственным органам и учреждениям страны. Финансовые санкции введены и в отношении «Белаэронавигации».
«Швейцария глубоко обеспокоена неуклонно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Белоруссии и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом. Она по-прежнему призывает Белоруссию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, которые включают уважение права на свободу выражения мнений, ассоциаций и собраний, освобождение всех лиц, произвольно задержанных, и расследование сведений о пытках или жестоком обращении со стороны органов безопасности», — говорится в заявлении.
Ранее Швейцария ввела в отношении Белоруссии эмбарго на поставки оружия и оборудования, «которые могут быть использованы для внутренних репрессий» в стране.
21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили новый крупный пакет санкций против Белоруссии, который включал 78 физических и юридических лиц. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logeх, «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов.