Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили новый крупный пакет санкций против Белоруссии, который включал 78 физических и юридических лиц. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logeх, «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов.