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Что будет с ценами на удобрения из-за санкций против «Беларуськалия»

Эксперты опасаются глобального дефицита калия
Василий Милькин Александр Волобуев Денис Ильюшенков
Валерий Шарифулин / ТАСС

Введенные 9 августа США, Канадой и Великобританией санкции против калийной отрасли Белоруссии могут вызвать дефицит на мировом рынке удобрений, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Пока не до конца понятно, насколько строгими будут санкции, но при негативном сценарии «Беларуськалий» не сможет поставлять калий не только в США, но и в другие страны», – считает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова.

Например, в случае санкций США против «Русала» (речь идет о санкциях 2018 г. против Олега Дерипаски и его активов. – «Ведомости») с компанией отказался взаимодействовать Китай, напоминает эксперт. «Если ситуация [с "Беларуськалием"] будет развиваться по этому сценарию, – это однозначно дефицит, так как ни один производитель калия не способен закрыть такой объем. Это приведет к росту цен на 40-50%», – считает Сахнова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных