Что будет с ценами на удобрения из-за санкций против «Беларуськалия»

Например, в случае санкций США против «Русала» (речь идет о санкциях 2018 г. против Олега Дерипаски и его активов. – «Ведомости») с компанией отказался взаимодействовать Китай, напоминает эксперт. «Если ситуация [с "Беларуськалием"] будет развиваться по этому сценарию, – это однозначно дефицит, так как ни один производитель калия не способен закрыть такой объем. Это приведет к росту цен на 40-50%», – считает Сахнова.