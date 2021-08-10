Что будет с ценами на удобрения из-за санкций против «Беларуськалия»Эксперты опасаются глобального дефицита калия
Введенные 9 августа США, Канадой и Великобританией санкции против калийной отрасли Белоруссии могут вызвать дефицит на мировом рынке удобрений, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Пока не до конца понятно, насколько строгими будут санкции, но при негативном сценарии «Беларуськалий» не сможет поставлять калий не только в США, но и в другие страны», – считает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова.
Например, в случае санкций США против «Русала» (речь идет о санкциях 2018 г. против Олега Дерипаски и его активов. – «Ведомости») с компанией отказался взаимодействовать Китай, напоминает эксперт. «Если ситуация [с "Беларуськалием"] будет развиваться по этому сценарию, – это однозначно дефицит, так как ни один производитель калия не способен закрыть такой объем. Это приведет к росту цен на 40-50%», – считает Сахнова.