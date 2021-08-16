Власти США начали расследование возможной нерыночности экономики России
Американские власти начали расследование, соответствует ли экономика России ее рыночному статусу в связи с возможным демпингом при поставках ею жидких азотных удобрений и возможностью введения в связи с этим пошлин, говорится в заявлении Минторга США. Рыночной российскую экономику Вашингтон признал в 2002 г., китайская не признается таковой до сих пор.
«В рамках расследования справедливой стоимости КАС (карбамидо-аммиачной смеси. — прим. ред.), поставляемой из России, мы обнаружили, что заявитель (компании из США. — прим.ред.) предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в заявлении ведомства.
В случае, если Россию признают страной с нерыночной экономикой, властям США будет легче вводить против нее антидемпинговые пошлины. Однако российские экспортеры могут обжаловать это решение.
США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 г. Как заявил тогда глава Министерства экономического развития и торговли, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, это сняло ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше $1,5 млрд, в частности, металлургических предприятий (на $700 млн) и ядерного топлива (на $300 млн). В том же году Россию признал рыночной экономикой и Евросоюз.
Сейчас в списке нерыночных экономик с точки зрения США находятся девять бывших советских республик (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), а также Китай и Вьетнам. В частности, в 2018 г. статус нерыночной экономики позволил США ввести антидемпинговые пошлины против китайского алюминия.