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Экономика

Власти США начали расследование возможной нерыночности экономики России

Ведомости

Американские власти начали расследование, соответствует ли экономика России ее рыночному статусу в связи с возможным демпингом при поставках ею жидких азотных удобрений и возможностью введения в связи с этим пошлин, говорится в заявлении Минторга США. Рыночной российскую экономику Вашингтон признал в 2002 г., китайская не признается таковой до сих пор.

«В рамках расследования справедливой стоимости КАС (карбамидо-аммиачной смеси. — прим. ред.), поставляемой из России, мы обнаружили, что заявитель (компании из США. — прим.ред.) предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в заявлении ведомства.

В случае, если Россию признают страной с нерыночной экономикой, властям США будет легче вводить против нее антидемпинговые пошлины. Однако российские экспортеры могут обжаловать это решение.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 г. Как заявил тогда глава Министерства экономического развития и торговли, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, это сняло ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше $1,5 млрд, в частности, металлургических предприятий (на $700 млн) и ядерного топлива (на $300 млн). В том же году Россию признал рыночной экономикой и Евросоюз.

Сейчас в списке нерыночных экономик с точки зрения США находятся девять бывших советских республик (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), а также Китай и Вьетнам. В частности, в 2018 г. статус нерыночной экономики позволил США ввести антидемпинговые пошлины против китайского алюминия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных