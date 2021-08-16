Власти США начали расследование возможной нерыночности экономики России

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 г. Как заявил тогда глава Министерства экономического развития и торговли, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, это сняло ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше $1,5 млрд, в частности, металлургических предприятий (на $700 млн) и ядерного топлива (на $300 млн). В том же году Россию признал рыночной экономикой и Евросоюз.