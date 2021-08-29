Механизм государственных интервенций распространили на сахар
Правительство России решило включить сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных закупочных и товарных интервенций, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
«Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции... позицией «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок», – говорится в документе.
Механизм интервенций используется для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен. При низких ценах правительство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а при высоких – продает для стабилизации ситуации на рынке.
Формирование государственного интервенционного фонда начнется в следующем году, добавили в правительстве.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты, после чего производители, ритейлеры и правительство заключили соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Сначала они действовали до 1 апреля, но потом были продлены по сахару до 1 июня и до 1 октября по маслу. В мае стало известно, что Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям продолжить отгружать сахар по 36 руб./кг до конца сентября, чтобы помочь избежать скачка цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений.
Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов с целью уменьшения стоимости социально значимых товаров. Вице-премьер также сообщила о постепенном снижении цен на продукты в России. Так, в начале лета стоимость огурцов и помидоров снизилась на 38,5% и 44,5% соответственно. Картофель подешевел более чем на 12%, а репчатый лук — примерно на 7%. Это обусловлено поступлением в магазины нового урожая, а также «оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», отметила Абрамченко.
По данным Банка России, рост цен на продукты в большинстве регионов страны замедлился. Это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.