Механизм государственных интервенций распространили на сахар

В конце прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты, после чего производители, ритейлеры и правительство заключили соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Сначала они действовали до 1 апреля, но потом были продлены по сахару до 1 июня и до 1 октября по маслу. В мае стало известно, что Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям продолжить отгружать сахар по 36 руб./кг до конца сентября, чтобы помочь избежать скачка цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений.