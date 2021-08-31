Фонд президентских грантов получит 11 млрд рублей на культурные проекты
Власти в этом году выделят Фонду президентских грантов около 11 млрд руб. на поддержку проектов в креативных индустриях, еще 3,5 млрд руб. получит президентский Фонд культурных инициатив, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.
«Президент обратил внимание на то, что оно требует особой поддержки, и правительство сейчас готово помогать. Только в этом году Фонд президентских грантов получит 11 млрд руб. Еще 3,5 млрд — президентский Фонд культурных инициатив. Это серьезная помощь», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, сейчас в стране «происходит взрывной рост креативных индустрий». Он назвал это перспективным направлением и отметил, что власти рассчитывают на то, что с их развитием в стране будут появляться новые актеры, композиторы, музыканты.