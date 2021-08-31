Титов предложил создать «умную» налоговую систему в России

«У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост», — сказал он (цитата по ТАСС).