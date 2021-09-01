Шувалов заявил о возможности довести уровень жизни россиян до среднеевропейского
Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство для повышения уровня жизни средней российской семьи до среднеевропейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на марафоне «Новое знание».
«Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская», — сказал Шувалов.
Среди условий, которые позволяют это сделать, глава ВЭБа назвал «накопленное социально-экономическое богатство», в частности, «хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет». По словам Шувалова, для достижения этой цели необходима и мобилизация самих россиян.
Ранее в августе президент Владимир Путин заявил, что у России впервые в ее истории появился шанс решить жилищный вопрос.