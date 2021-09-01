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Шувалов заявил о возможности довести уровень жизни россиян до среднеевропейского

Ведомости

Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство для повышения уровня жизни средней российской семьи до среднеевропейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на марафоне «Новое знание».

«Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская», — сказал Шувалов.

Среди условий, которые позволяют это сделать, глава ВЭБа назвал «накопленное социально-экономическое богатство», в частности, «хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет». По словам Шувалова, для достижения этой цели необходима и мобилизация самих россиян.

Ранее в августе президент Владимир Путин заявил, что у России впервые в ее истории появился шанс решить жилищный вопрос.

Ранее по теме: Эксперты назвали долю россиян с зарплатой свыше 100 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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