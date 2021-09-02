Песков: тема инфляции находится на личном контроле у Путина

Песков заявил, что рост инфляции в России обусловлен рядом причин, в том числе кризисными условиями. Дело в том, что страна является «участником мировых экономических процессов» и «не может оставаться полностью защищенной от мировой инфляции», добавил он. При этом пресс-секретарь президента выразил уверенность, что властям удастся обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в России.