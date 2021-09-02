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Песков: тема инфляции находится на личном контроле у Путина

Ведомости

Тема инфляции в России находится под личным контролем президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Вы знаете, что тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем. Эта тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что сейчас есть основания для уверенности в том, что в обозримом будущем инфляция вернется «в рамки, которые были изначально заданы». Это произойдет благодаря мерам, предпринятым Банком России и правительством, пояснил он.

Целевым значением по инфляции, установленным ЦБ, является 4%. При этом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, по итогам текущего года она составит 5,7–6,2%, а к заданному уровню вернется лишь в 2022 г.

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Песков заявил, что рост инфляции в России обусловлен рядом причин, в том числе кризисными условиями. Дело в том, что страна является «участником мировых экономических процессов» и «не может оставаться полностью защищенной от мировой инфляции», добавил он. При этом пресс-секретарь президента выразил уверенность, что властям удастся обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в России.

По итогам июля годовая инфляция в стране составила 6,46% после 6,5% в июне. При этом ранее Минэкономразвития сообщило, что к 23 августа показатель достиг 6,68%. Таким образом, в России фиксируется максимальная с августа 2016 г. инфляция. На фоне этого ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных