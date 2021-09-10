Решетников исключил рост налоговой нагрузки после интеграции с Белоруссией

Ранее сегодня на Совете министров Союзного государства в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин и белорусский премьер Роман Головченко подписали все 28 союзных программ, которые накануне согласовали по итогам переговоров президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они касаются создания единых рынков нефти, газа, электроэнергии, гармонизации таможенного, аграрного, трудового, социального законодательства, интеграции информационных систем контроля и маркировки товаров и других вопросов двусторонней экономической интеграции. Кроме того, Путин вчера также объявил, что цена на газ для Белоруссии останется в 2022 г. на уровне текущего года.