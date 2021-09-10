Решетников исключил рост налоговой нагрузки после интеграции с Белоруссией
Налоговая нагрузка после интеграции России и Белоруссии в рамках одобренных ранее 28 союзных программ не вырастет, напротив, вырастет ВВП обеих стран благодаря взаимным поставкам товаров. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться разной интерпретацией законодательства существенно снизятся»,— сказал Решетников, комментируя подписание правительствами России и Белоруссии всех 28 союзных программ (цитата по ТАСС).
Министр не исключил, что также вырастут объемы поступлений в бюджеты и уйдет недобросовестная конкуренция. Кроме того, Решетников считает, что интеграция создаст условия для дополнительного роста ВВП обеих стран благодаря расширению взаимных поставок продукции.
«Общая оценка, например, для экономики Белоруссии — это 1,5% дополнительного роста ВВП за счет того, что открывается рынок перевозок, например, автотранспортом за счет того, что снимаются барьеры на поставки продовольственной продукции, делается прозрачной единая система таможенного и налогового учета» — пояснил министр.
Ранее сегодня на Совете министров Союзного государства в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин и белорусский премьер Роман Головченко подписали все 28 союзных программ, которые накануне согласовали по итогам переговоров президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они касаются создания единых рынков нефти, газа, электроэнергии, гармонизации таможенного, аграрного, трудового, социального законодательства, интеграции информационных систем контроля и маркировки товаров и других вопросов двусторонней экономической интеграции. Кроме того, Путин вчера также объявил, что цена на газ для Белоруссии останется в 2022 г. на уровне текущего года.