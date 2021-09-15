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Курс евро упал до минимума с августа 2020 года

Ведомости

Курс евро в ходе сегодняшних торгов упал до минимума с 4 августа прошлого года, следует из данных Московской биржи. К 19:55 мск он составил 85,39 руб., тогда как на закрытии предыдущих торгов был на уровне 86,1 руб. Таким образом, валюта подешевела по отношению к рублю на 0,8%.

Доллар также дешевел 15 сентября. На закрытии торгов предыдущего дня он стоил 72,9 руб., а к 19:55 мск сегодня — 72,33 руб. Это минимальный уровень с 29 июня 2021 г.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что рубль укрепляется по отношению к мировым валютам на фоне роста цен на нефть. Так, сегодня стоимость фьючерса нефти марки Brent впервые со 2 августа превысила $75 за баррель, тогда как WTI подорожала выше $72 за баррель.

Позже евро и доллар чуть подорожали по отношению к рублю. В 21:11 мск первая валюта стоила 85,44 руб., а вторая — 72,36 руб.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с начала августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных