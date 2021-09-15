Курс евро упал до минимума с августа 2020 года

Курс евро в ходе сегодняшних торгов упал до минимума с 4 августа прошлого года, следует из данных Московской биржи. К 19:55 мск он составил 85,39 руб., тогда как на закрытии предыдущих торгов был на уровне 86,1 руб. Таким образом, валюта подешевела по отношению к рублю на 0,8%.