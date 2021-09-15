Курс евро упал до минимума с августа 2020 года
Курс евро в ходе сегодняшних торгов упал до минимума с 4 августа прошлого года, следует из данных Московской биржи. К 19:55 мск он составил 85,39 руб., тогда как на закрытии предыдущих торгов был на уровне 86,1 руб. Таким образом, валюта подешевела по отношению к рублю на 0,8%.
Доллар также дешевел 15 сентября. На закрытии торгов предыдущего дня он стоил 72,9 руб., а к 19:55 мск сегодня — 72,33 руб. Это минимальный уровень с 29 июня 2021 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что рубль укрепляется по отношению к мировым валютам на фоне роста цен на нефть. Так, сегодня стоимость фьючерса нефти марки Brent впервые со 2 августа превысила $75 за баррель, тогда как WTI подорожала выше $72 за баррель.
Позже евро и доллар чуть подорожали по отношению к рублю. В 21:11 мск первая валюта стоила 85,44 руб., а вторая — 72,36 руб.