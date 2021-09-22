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Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%

Ведомости

Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости».

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 г. индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — рассказал Котяков.

По его словам, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18 521 руб., в 2023 г. – 19 477 руб., в 2024 г. – 20 469 руб.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. пенсии выросли на 6,3%, средний размер выплаты составил 16 789 руб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что со следующего года пенсии, пособия и другие социальные выплаты будут назначаться автоматически, без заявления.

Ранее по теме: Соцвыплаты в России будут начисляться автоматически с 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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