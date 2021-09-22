Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%
Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости».
«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 г. индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — рассказал Котяков.
По его словам, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18 521 руб., в 2023 г. – 19 477 руб., в 2024 г. – 20 469 руб.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. пенсии выросли на 6,3%, средний размер выплаты составил 16 789 руб.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что со следующего года пенсии, пособия и другие социальные выплаты будут назначаться автоматически, без заявления.