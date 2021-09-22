Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 г. индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — рассказал Котяков.