Коммерческие запасы нефти в США сократились до минимума с 2018 года

После этого, 30 августа, министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. На этом фоне цены на фьючерсы Brent и WTI выросли в пределах 1% — до $72 и $69 за баррель соответственно, а до этого существенный рост обеспечили сообщения о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида». В ряде районов работа большинства скважин была остановлена, в результате чего производство нефти в США упало на 15%.