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Экономика

Коммерческие запасы нефти в США сократились до минимума с 2018 года

Ведомости

Коммерческие запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 млн баррелей — до 414 млн баррелей, минимума с октября 2018 г. Это следует из соответствующего обзора Минэнерго США.

Стратегический резерв нефти в стране также снизился — на 1,2 млн баррелей, до 619,6 млн баррелей. В то же время запасы бензина в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей — до 221,6 млн баррелей.

Добыча нефти в стране за тот же период поднялась примерно на 500 тыс. баррелей — до 10,6 млн баррелей в сутки. Это уровень, сопоставимый с предшествующий отчетному периоду неделей.

Сейчас, по данным лондонской биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса техасской легкой нефти WTI составляет $71,76 за баррель (+1,8% за сутки). Ноябрьский фьючерс Brent подорожал на 1,76% — до $75,67 за баррель. Отметку в $75 за баррель эта марка нефти преодолела 15 сентября — впервые за полтора месяца.

В конце августа США объявили о крупнейшей за 30 лет — с 1991 г., когда сократилась добыча из-за войны в Персидском заливе — распродаже нефти из стратегических резервов. На торги было выставлено 20 млн баррелей из четырех государственных хранилищ,

После этого, 30 августа, министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. На этом фоне цены на фьючерсы Brent и WTI выросли в пределах 1% — до $72 и $69 за баррель соответственно, а до этого существенный рост обеспечили сообщения о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида». В ряде районов работа большинства скважин была остановлена, в результате чего производство нефти в США упало на 15%.

На данный момент действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. С августа и до конца года страны, участвующие в соглашении, начнут повышать объем добычи на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее по теме: Росгеология предупредила о риске истощения запасов нефти в России через 30 лет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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