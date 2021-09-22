Коммерческие запасы нефти в США сократились до минимума с 2018 года
Коммерческие запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 млн баррелей — до 414 млн баррелей, минимума с октября 2018 г. Это следует из соответствующего обзора Минэнерго США.
Стратегический резерв нефти в стране также снизился — на 1,2 млн баррелей, до 619,6 млн баррелей. В то же время запасы бензина в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей — до 221,6 млн баррелей.
Добыча нефти в стране за тот же период поднялась примерно на 500 тыс. баррелей — до 10,6 млн баррелей в сутки. Это уровень, сопоставимый с предшествующий отчетному периоду неделей.
Сейчас, по данным лондонской биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса техасской легкой нефти WTI составляет $71,76 за баррель (+1,8% за сутки). Ноябрьский фьючерс Brent подорожал на 1,76% — до $75,67 за баррель. Отметку в $75 за баррель эта марка нефти преодолела 15 сентября — впервые за полтора месяца.
В конце августа США объявили о крупнейшей за 30 лет — с 1991 г., когда сократилась добыча из-за войны в Персидском заливе — распродаже нефти из стратегических резервов. На торги было выставлено 20 млн баррелей из четырех государственных хранилищ,
После этого, 30 августа, министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. На этом фоне цены на фьючерсы Brent и WTI выросли в пределах 1% — до $72 и $69 за баррель соответственно, а до этого существенный рост обеспечили сообщения о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида». В ряде районов работа большинства скважин была остановлена, в результате чего производство нефти в США упало на 15%.
На данный момент действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. С августа и до конца года страны, участвующие в соглашении, начнут повышать объем добычи на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.